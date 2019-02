neOS poza społecznością współtwórców nowego systemu zakłada m.in.

- Nowe komputery i telefony zintegrowane z miastem i państwem. Nowy system operacyjny,

- Konstytucja i ustawy tworzone na zasadzie Github, edytowane wspólnie i demokratycznie zatwierdzane,

- Wspieranie i wykorzystanie polskich talentów w dziedzinie twórczości artystycznej i IT,

- Wirtualizację mapy kraju i uruchomienie platformy do zarządzania państwem online jak grą ,

- Zarządzanie online przemysłem, energetyką, fabrykami, rozwojem, handlem i produkcją rolną,

- Wymiana nadwyżek usług i wolnych zasobów biznesu we własnej walucie lub zasadach barteru,

- Bezpieczną, holograficzną bazę danych całego systemu rozproszoną u użytkowników (Blockchain),

- Sieć informacyjna bez reklam, drogich pośredników, manipulacji marketingu i propagandy,

- Usunięcie programów, gier, pasożytów AI psujących państwo, zabierające czas, energię i suwerenność

- Jedno urządzenie, jeden panel do obsługi swojego udziału w dobru wspólnym.



Wywiad na temat nowego systemu neOS.

https://www.youtube.com/watch?v=p2Fzm8TWk6w